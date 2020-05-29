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Общественное мнение
Власть
29 мая 2020, 12:31

Открытие границ: названо условие полного возобновления пропуска

В Украине в ночь на 29 мая должны были открыться 66 пунктов пропуска на границах Украины со странами Евросоюза и Молдовы. При этом полное восстановление пропуска возможно при условии возобновления работы пропусков на границах смежных сторон.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПСУ отметили, что уже сообщили смежные страны про восстановление работы пунктов пропуска.

"Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны", - сообщили пограничники.

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