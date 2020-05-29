29 мая 2020, 13:06 Украина открыла 6 пунктов пропуска на границе с Молдовой Сегодня утром возобновилась работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Молдовой, сообщает Госпогранслужба. Восстановлена ​​работа таких пунктов пропуска: «Мамалыга-Кривая» (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области); «Кельменцы-Ларга» (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области); «Кельменцы-Ларга» (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области); «Сокиряны-Окница» (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области); «Маяки-Паланка-Удобное» (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области); «Серпневе1 - Басарабьяска» (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области). Стоит отметить, что сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан. Также в ведомстве напомнили, что с полуночи 29 мая 2020 распоряжением правительства Украины возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска. Информацию о работе пунктов пропуска можно узнать на интерактивной карте на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины (https://dpsu.gov.ua/ua/map). Твитнуть Загрузка... Загрузка...