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Общественное мнение
Власть
29 мая 2020, 13:06

Украина открыла 6 пунктов пропуска на границе с Молдовой

Сегодня утром возобновилась работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Молдовой, сообщает Госпогранслужба.

Восстановлена ​​работа таких пунктов пропуска:

«Мамалыга-Кривая» (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области);

«Кельменцы-Ларга» (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области);

«Кельменцы-Ларга» (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области);

«Сокиряны-Окница» (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области);

«Маяки-Паланка-Удобное» (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области);

«Серпневе1 - Басарабьяска» (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).

Стоит отметить, что сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.

Также в ведомстве напомнили, что с полуночи 29 мая 2020 распоряжением правительства Украины возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска.

Информацию о работе пунктов пропуска можно узнать на интерактивной карте на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины (https://dpsu.gov.ua/ua/map).

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