29 мая 2020, 13:58 На Донбассе с начала суток - два обстрела, потерь нет Российские оккупационные войска с начала суток дважды обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута. «С начала текущих суток до 12.30 зафиксированы два прицельных вражеских обстрела на Донецком направлении. Потерь среди украинских защитников нет», - отметил Праута. Так, по его словам, ночью возле населенного пункта Богдановка противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Еще один обстрел оккупанты устроили около 11 часов неподалеку от Старогнатовки, открыв по позициям украинских военных огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные на провокации ответили адекватно, заверил спикер Минобороны. Потери противника уточняются. Твитнуть Загрузка... Загрузка...