Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
29 мая 2020, 13:58

На Донбассе с начала суток - два обстрела, потерь нет

Российские оккупационные войска с начала суток дважды обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

«С начала текущих суток до 12.30 зафиксированы два прицельных вражеских обстрела на Донецком направлении. Потерь среди украинских защитников нет», - отметил Праута.

Так, по его словам, ночью возле населенного пункта Богдановка противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Еще один обстрел оккупанты устроили около 11 часов неподалеку от Старогнатовки, открыв по позициям украинских военных огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные на провокации ответили адекватно, заверил спикер Минобороны.

Потери противника уточняются.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: