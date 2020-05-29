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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
29 мая 2020, 14:36

Большая чистка в Виннице: уволили начальников областного главка НП, криминальной полиции и оперативной службы

Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Его заместителя - начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы также уволили.

"Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 мая, произошла перестрелка между предпринимателями и нелегальными перевозчиками в Броварах. Правоохранители задержали 10 человек, которые прибыли из разных регионов. Как написал нардеп Александр Дубинский в своем Фейсбуке, "по данным внутренного расследования Нацполиции, и Педос, и начальник криминальной полиции, и начальник оперативной службы Винницкой полиции знали об отправке 50 боевиков в Киевскую область, но информацию в Киевскую область не передали. И даже содействовали беспрепятственному проезду «титушек» на разборку. Провокацию эту винницкие мусора организовали потому, что на понедельник готовился указ по увольнению Педоса и его подручных из Нацполиции. И они спровоцировали конфликт, вместо того, чтобы его предотвратить".

Кроме того, судя по фото с места происшествия, обнародованным замминистра МВД Антоном Геращенко в Фейсбуке, машины имеют автономера с принадлежностью Винницкой области.

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