Посадовця державного вугледобувного підприємства «Первомайськвугілля» судитимуть за заволодіння бюджетними коштами

29 мая 2020, 16:00

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно керівника підрозділу державного підприємства «Первомайськвугілля» за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець спільно з невстановленою особою організував злочинну схему виведення грошових коштів із власності вугледобувного підприємства шляхом уникнення тендерних процедур та закупівлі необхідного шахтного обладнання за значно завищеною ціною у підприємства-посередника. Незаконними діями державному підприємству спричинено шкоду на суму понад 100 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.