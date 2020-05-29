«Новая почта» возвращает платное хранение посылок

29 мая 2020, 16:38

С 1 июня Новая почта восстанавливает стандартные условия услуги хранения – посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, компания ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, когда в стране начались ограничения в работе городского и междугороднего транспорта.

«Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги», - говорится в сообщении.

Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.

Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.

Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.

С 1 июня все клиенты получат стандартное информирование о восстановлении действия услуги во все каналы связи - SMS, Viber и т.д.