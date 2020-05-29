В Лисичанске водитель иномарки без прав врезался в попутный автомобиль и сбежал с места ДТП

29 мая 2020, 17:00

Патрульные установили водителя, который скрылся с места совершения ДТП, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, 27 мая, около 23 часов на проспекте Победы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель BMW, который не придерживался безопасной дистанции, столкнулся с автомобилем Nissan, который двигался в попутном направлении.

В результате удара BMW в заднюю часть Nissan, последнего отбросило на обочину, где он столкнулся с бордюрным камнем. Водитель BMW с места происшествия скрылся.

Уже утром патрульные сектора розыска и обработки материалов ДТП установили местонахождение автомобиля BMW и его водителя. Им оказался 32-летний мужчина, который не имел права садиться за руль автомобиля, потому что никогда не получал водительского удостоверения.

В отношении водителя BMW патрульные составили два протокола по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП) и по ст.122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. За управление без соответствующих документов водитель привлечен к ответственности по ч.2 ст. 126 КУоАП.