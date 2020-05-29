Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
29 мая 2020, 18:00

Украина получит первый транш от МВФ в июне - Шмыгаль

Международный валютный фонд утвердит программу помощи Украине на $5 млрд на заседании совета директоров 5 июня, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии Reuters.

Первый транш в размере $1,9 млрд, по его словам, будет выделен на следующий день, 6 июня.

Шмыгаль отметил в разговоре с агентством, что Украине нужны деньги МВФ, чтобы выдержать экономический шок в связи с пандемией коронавируса. Он сообщил, что по предварительной оценке, ВВП Украины во втором квартале может упасть на 12% во втором квартале.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: