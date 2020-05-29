Украина получит первый транш от МВФ в июне - Шмыгаль

29 мая 2020, 18:00

Международный валютный фонд утвердит программу помощи Украине на $5 млрд на заседании совета директоров 5 июня, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии Reuters.

Первый транш в размере $1,9 млрд, по его словам, будет выделен на следующий день, 6 июня.

Шмыгаль отметил в разговоре с агентством, что Украине нужны деньги МВФ, чтобы выдержать экономический шок в связи с пандемией коронавируса. Он сообщил, что по предварительной оценке, ВВП Украины во втором квартале может упасть на 12% во втором квартале.