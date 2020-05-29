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Общественное мнение
Политика
29 мая 2020, 16:59

Американские бомбардировщики пролетели над Украиной

Несколько бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-1B Lancer пролетели над Украиной. Американские самолеты сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВС Украины.

Отмечается, что заданный полет происходил в рамках взаимодействия стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

"Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины. Истребители украинских Воздушных Сил - пара Су-27 и пара Миг-29, выстроились рядом с американскими самолетами и осуществили их сопровождение по заданному маршруту", - говорится в сообщении.

Американские бомбардировщики вылетели с американской авиабазы Элсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран, в том числе Польши и Украины, добавили в командовании украинских Воздушных сил.

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