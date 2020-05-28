На Луганщині легалізовано працю 11,6 тис. громадян

29 мая 2020, 10:27

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями з дотримання ними законодавства щодо оформлення трудових відносин з найманими особами у січні - квітні 2020 року легалізовано працю 11 тис. 595 громадян.

По ним до бюджету додатково надійшло 8,1 млн грн єдиного внеску, 6,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 600 тис. грн військового збору. В т.ч. у квітні легалізовано працю 2 тис. 234 громадян, до бюджету додатково надійшло 1,4 млн грн єдиного внеску, 1,1 млн грн ПДФО та 100 тис. грн військового збору.

Крім того, з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 470 громадян, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 442,8 тис. грн єдиного внеску та 248,8 тис. грн єдиного податку.