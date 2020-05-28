Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции

29 мая 2020, 10:29

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции.

В начале встречи украинская делегация подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины.

Кроме того, Украина настояла на необходимости обеспечения российской стороной безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий.

Представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО Украины.

В свою очередь украинская делегация отметила, что во время внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы 22 мая 2020 года представители ОБСЕ не подтвердили фактов обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В рамках группы по безопасности продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств.

Достигнуто общее понимание между Украиной и ОБСЕ вопросов безопасности, которое заключается в безусловном и полном выполнении СММ ОБСЕ предоставленного мандата всеми силами и средствами.

Продолжаются консультации относительно дополнительных мер полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств при верификации и контроле со стороны СММ ОБСЕ.

ОБСЕ также отметила работу Украины в части реализации обновленного плана разминирования, как предусмотрено в коммюнике по итогам встречи «Нормандской четверки» в Париже.

В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность об обсуждении на очередном заседании сформированных списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Также шла речь о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.

Во время обсуждения в политической группе возможности проведения выборов на территории ОРДЛО Украины украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться только после выполнения требований безопасности, в частности вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей, и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей.

В ходе работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории.