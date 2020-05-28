29 мая 2020, 11:00 В Броварах произошла перестрелка: полиция задержала 10 человек Сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба, сообщает пресс-служба полиции. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется. Работники местной полиции оперативно задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции. Задержанными оказались «гости», которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента. На месте правонарушения работники полиции изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность. По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников. Твитнуть Загрузка... Загрузка...