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Общественное мнение
Криминал
29 мая 2020, 11:00

В Броварах произошла перестрелка: полиция задержала 10 человек

Сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба, сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

Работники местной полиции оперативно задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

Задержанными оказались «гости», которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

На месте правонарушения работники полиции изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.

По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников.

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