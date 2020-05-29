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Общественное мнение
Общество
29 мая 2020, 11:40

На Ривненщине пока не разрешат посадку в поезда

В связи с продлением карантина в Ривненской области поезда будут проходить транзитом, сообщила пресс-служба облгосадминистраии.

«В связи со смягчением карантина в некоторых соседних с Ривненщиной областях возобновляется движение поездов. В регионах, где карантин продлен, есть определенные ограничения, в частности, не возобновлена ​​продажа билетов и запрещена посадка пассажиров в поезда. В Ривненской области карантин продлен, поэтому поезда будут проходить транзитом, разрешена только высадка пассажиров», - говорится в сообщении.

Напомним, билетные кассы на железнодорожных вокзалах Украины начали работать 27 мая.

До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

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