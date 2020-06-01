Астронавты с Crew Dragon успешно перешли на МКС

01 июня 2020, 18:00

Астронавты NASA Дуглас Херли и Боб Бенкен успешно присоединились к экипажу Международной космической станции.

«Они это сделали. После запуска с мыса Кеннеди на космическом корабле SpaceX Dragon Endeavour вчера, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен официально присоединились к экипажу космической станции», - говорится в сообщении.

Американская компания SpaceX, которую основал Илон Маск, в сотрудничестве с NASA осуществили запуск пилотируемого корабля Falcon 9 с капсулой Crew Dragon, он доставил двух астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в 17:29 по киевскому времени.

Это первый американский пилотируемый корабль, запущенный США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов. С того времени астронавты NASA доставлялись на МКС российскими кораблями «Союз».