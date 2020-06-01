Боевики 3 раза обстреляли украинские позиции

01 июня 2020, 09:43

За прошедшие сутки, 31 мая, вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг в утреннее время неподалеку Новотроицкого применил по нашим опорным пунктам ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на подступах к Ореховому противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.

Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем. В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.