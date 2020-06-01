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Общественное мнение
Власть
01 июня 2020, 16:20

Львовская область продлила карантин до 5 июня

Во Львовской области продлили действие карантина до 5 июня без ослабления. Соответствующее решение 1 июня приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

По словам главы ОГА Максима Козицкого, причиной такого решения стало слишком большое количество заболеваний во Львове.

"Несмотря на высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных в течение последних двух недель, мы имеем заполненность мест - 22%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тысяч населения - 97. Однако общий показатель инцидентности 13,5 (по Львову 27,3, по области 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные мероприятия во Львовской области. То есть, именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мероприятий", - отметил Козицкий.

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