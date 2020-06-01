Зеленский утвердил состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Украины утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В этот состав входят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие.
Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.
Весь состав Нацсовета антикоррупционной политики выглядит так:
Владимир Зеленский - президент Украины, глава Национального совета,
Андрей Ермак - руководитель ОП, заместитель главы Национального совета,
Арсен Аваков - министр внутренних дел,
Иван Баканов - глава Службы безопасности Украины,
Андрей Боровик - исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласию),
Ирина Венедиктова - генеральный прокурор (по согласию),
Андрей Гундер - президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию),
Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины,
Анна Деревянко - исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию),
Сергей Ионушас - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),
Андрей Костин - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики (по согласию),
Алексею Любченко - глава Государственной налоговой службы Украины,
Сергей Марченко - министр финансов Украины,
Роман Машовец - заместитель руководителя ОП,
Денис Монастырский - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),
Игорь Муратов - заместитель директора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Украины,
Александр Новиков - глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,
Валерий Пацкан - глава Счетной палаты (по согласованию),
Анастасия Радина - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию),
Дмитрий Разумков - глава Верховной Рады Украины (по согласию),
Марчин Свенчицки - бизнес-омбудсмен (по согласию),
Артем Сытник - директор Национального антикоррупционного бюро Украины,
Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОП,
Александр Соколов - заместитель директора Государственного бюро расследований,
Сергей Солодченко - первый заместитель главы Государственной фискальной службы,
Руслан Стефанчук - первый заместитель главы Верховной Рады Украины (по согласию),
Игорь Уманский - советник руководителя ОП (вне штата)
Николай Хавронюк - директор по научного развития Центра политико-правовых реформ (по согласию),
Назар Холодниський - заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию),
Игорь Черкасский - глава Государственной службы финансового мониторинга Украины,
Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий Украины,
Галина Янченко - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию).
Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики занимается подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ противодействия коррупции, оценивает состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции.
Вместе с тем, в обязанности Нацсовета входит подготовка предложения по законопроектам, проектам других нормативно-правовых актам.