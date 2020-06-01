01 июня 2020, 13:03 Зеленский утвердил состав Нацсовета по антикоррупционной политике Президент Украины утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В этот состав входят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП. Весь состав Нацсовета антикоррупционной политики выглядит так: Владимир Зеленский - президент Украины, глава Национального совета, Андрей Ермак - руководитель ОП, заместитель главы Национального совета, Арсен Аваков - министр внутренних дел, Иван Баканов - глава Службы безопасности Украины, Андрей Боровик - исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласию), Ирина Венедиктова - генеральный прокурор (по согласию), Андрей Гундер - президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию), Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Анна Деревянко - исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию), Сергей Ионушас - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию), Андрей Костин - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики (по согласию), Алексею Любченко - глава Государственной налоговой службы Украины, Сергей Марченко - министр финансов Украины, Роман Машовец - заместитель руководителя ОП, Денис Монастырский - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию), Игорь Муратов - заместитель директора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Украины, Александр Новиков - глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Валерий Пацкан - глава Счетной палаты (по согласованию), Анастасия Радина - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию), Дмитрий Разумков - глава Верховной Рады Украины (по согласию), Марчин Свенчицки - бизнес-омбудсмен (по согласию), Артем Сытник - директор Национального антикоррупционного бюро Украины, Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОП, Александр Соколов - заместитель директора Государственного бюро расследований, Сергей Солодченко - первый заместитель главы Государственной фискальной службы, Руслан Стефанчук - первый заместитель главы Верховной Рады Украины (по согласию), Игорь Уманский - советник руководителя ОП (вне штата) Николай Хавронюк - директор по научного развития Центра политико-правовых реформ (по согласию), Назар Холодниський - заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию), Игорь Черкасский - глава Государственной службы финансового мониторинга Украины, Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий Украины, Галина Янченко - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию). Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики занимается подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ противодействия коррупции, оценивает состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции. Вместе с тем, в обязанности Нацсовета входит подготовка предложения по законопроектам, проектам других нормативно-правовых актам. Твитнуть Загрузка... Загрузка...