Турция откроет границы для украинских туристов с 1 июля

02 июня 2020, 09:00

Турция начнет принимать иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.

Стороны определили приоритеты развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией на ближайшую перспективу, определили ключевые двусторонние мероприятия высокого уровня, которые планируется провести после улучшения эпидемиологической ситуации.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Турции договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции состоится в Анталье.

Справка: В 2019 году объем товарооборота между Украиной и Турецкой Республикой составил почти 5 млрд долл. США (+ 20%).