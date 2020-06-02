Попаснянский водоканал получил 27 миллионов за воду для оккупированной Луганщины

02 июня 2020, 13:52

Вопрос получения оплаты за услугу по водоснабжению жителям Украины на временно оккупированную территорию в размере около 27 миллионов гривен решен 1 июня, передает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

"Благодаря этому коммунальным предприятием "Попаснянский районный водоканал" погашена задолженность работникам предприятия по заработной плате в размере 20 миллионов гривен. Остальные деньги направлены на погашение задолженности за использованные топливно-смазочные материалы и уплату налогов", - сказано в сообщении.