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Общественное мнение
Экономика / Региональные
02 июня 2020, 13:52

Попаснянский водоканал получил 27 миллионов за воду для оккупированной Луганщины

Вопрос получения оплаты за услугу по водоснабжению жителям Украины на временно оккупированную территорию в размере около 27 миллионов гривен решен 1 июня, передает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

"Благодаря этому коммунальным предприятием "Попаснянский районный водоканал" погашена задолженность работникам предприятия по заработной плате в размере 20 миллионов гривен. Остальные деньги направлены на погашение задолженности за использованные топливно-смазочные материалы и уплату налогов", - сказано в сообщении.

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