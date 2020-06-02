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Общественное мнение
Криминал / Региональные
02 июня 2020, 14:40

В Северодонецке задержали водителя с печальным прошлым в нетрезвом состоянии

Чуть не убил маленькую девочку в Луганске. Этот человек уже без водительских документов и в пьяном виде теперь катается по улицам Северодонецка. Уважаемые северодонецкие судьи - последствия ваших решений выглядят именно так.

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