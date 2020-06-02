Чуть не убил маленькую девочку в Луганске. Этот человек уже без водительских документов и в пьяном виде теперь катается по улицам Северодонецка. Уважаемые северодонецкие судьи - последствия ваших решений выглядят именно так.
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02 июня 2020, 14:40
В Северодонецке задержали водителя с печальным прошлым в нетрезвом состоянии
Чуть не убил маленькую девочку в Луганске. Этот человек уже без водительских документов и в пьяном виде теперь катается по улицам Северодонецка. Уважаемые северодонецкие судьи - последствия ваших решений выглядят именно так.
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