02 июня 2020, 14:40 В Северодонецке задержали водителя с печальным прошлым в нетрезвом состоянии Чуть не убил маленькую девочку в Луганске. Этот человек уже без водительских документов и в пьяном виде теперь катается по улицам Северодонецка. Уважаемые северодонецкие судьи - последствия ваших решений выглядят именно так. Твитнуть Загрузка... Загрузка...