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Общественное мнение
Криминал
02 июня 2020, 15:04

В Одессе произошла стрельба на промрынке

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на промтоварном рынке в Одессе.

В результате происшествия ранения получили два человека, сообщила пресс-служба столичного главка.

Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица.

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