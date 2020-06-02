В Мариуполе задержали боевика из «группы Безлера»

02 июня 2020, 16:02

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика из «группы Безлера», который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донетчины.

По данным оперативников и следователей органов безопасности, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера.

У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

По заданию «Беса» боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Выбитые «признание» он фиксировал на камеру и размещал на сайтах «Л/ДНР» и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов.

Кроме того, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.

В 2015 году с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины.

Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера. Во время обысков по месту жительства террориста изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела.

Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры сообщили террористу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.