На Луганщине женщина приковала дочь цепью

02 июня 2020, 16:46

Вчера, 1 июня, в Кременской отдел полиции позвонил 59-летний мужчина и рассказал, что к нему приползла 14-летняя соседка с цепью на ногах и попросила помощи. Выяснилось, что девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которую на нее надела 44-летняя мать.

Об этом сообщает пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай в Facebook.

Как пояснила полицейским женщина, таким образом она пыталась "перевоспитывать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома. Кроме того, ночью женщина веревкой привязывала к своей ноге цепь на ногах дочери, чтобы и ночью контролировать ребенка.

Сейчас девушка находится в больнице. По факту открыто уголовное производство по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Проводится досудебное следствие.