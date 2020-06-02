Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
02 июня 2020, 10:18

Вода в реках Украины продолжает подниматься, возможно дальнейшее затопление

В Украине из-за значительных дождей продолжается повышение уровней воды в реках. В связи с этим возможно дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают, сегодня и завтра на участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 2,1 - 2,6 м, при прохождении максимума возможен выход воды на заводь.

Добавим, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, образования локальных селей.

Отметим, Днестр - река на юго-западе Украины и в Молдове. Частично по Днестру проходит граница между Украиной и Молдовой. Река берет начало на склонах Карпатских гор возле с. Волчье Турковского р-на Львовской области.

Напомним, последний месяц в Украине идут значительные дожди, а также холодно.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: