Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
02 июня 2020, 11:56

В Минздраве – первый случай коронавируса

В аппарате Министерства здравоохранения обнаружили первый случай коронавируса, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

«Вчера в аппарате Минздрава был обнаружен первый случай заболеваемости коронавирусом. Сразу был обнаружен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот работник. Определенное число этих лиц. Сегодня будет проведено соответствующее тестирование. Какое-то количество людей будет отправлено в самоизоляцию», - сказал Степанов.

По состоянию на 2 июня в Украине лабораторно подтверждено 24 340 случаев COVID-19. За сутки – 328 новых случаев.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: