В Минздраве – первый случай коронавируса

02 июня 2020, 11:56

В аппарате Министерства здравоохранения обнаружили первый случай коронавируса, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

«Вчера в аппарате Минздрава был обнаружен первый случай заболеваемости коронавирусом. Сразу был обнаружен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот работник. Определенное число этих лиц. Сегодня будет проведено соответствующее тестирование. Какое-то количество людей будет отправлено в самоизоляцию», - сказал Степанов.

По состоянию на 2 июня в Украине лабораторно подтверждено 24 340 случаев COVID-19. За сутки – 328 новых случаев.