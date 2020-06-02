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Общественное мнение
Экономика / Региональные
02 июня 2020, 12:18

Северодончане из-за ремонта тротуаров ходят по оживленной проезжей части

Комфортное перемещение вымощенным тротуаром завтра или безопасность сегодня? Забота об удобстве может вылиться боком пешеходам, которые вынуждены шагать по проезжей части. О чем речь - подробнее в сюжете.

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