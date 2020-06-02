Комфортное перемещение вымощенным тротуаром завтра или безопасность сегодня? Забота об удобстве может вылиться боком пешеходам, которые вынуждены шагать по проезжей части. О чем речь - подробнее в сюжете.
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02 июня 2020, 12:18
Северодончане из-за ремонта тротуаров ходят по оживленной проезжей части
Комфортное перемещение вымощенным тротуаром завтра или безопасность сегодня? Забота об удобстве может вылиться боком пешеходам, которые вынуждены шагать по проезжей части. О чем речь - подробнее в сюжете.
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