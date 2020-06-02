С 1 июля в Киеве оплатить проезд можно будет только е-билетом

03 июня 2020, 16:02

В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, сообщает пресс-служба КГГА.

С помощью электронной билета можно оплатить проезд во всех видах общественного транспорта: метро, ​​автобусе, троллейбусе, трамвае, городской электричке и фуникулере.

Для того, чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

Транспортная карта дает возможность приобретать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривни на каждой поездке. Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете, и в случае потери Kyiv Smart Card неиспользованные поездки можно перенести на другую карту. Данные по поездкам фиксируются онлайн, и это дает возможность отследить пассажиропоток на любой станции или остановке.

Купить Kyiv Smart Card можно:

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

в Т-киосках.

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

в приложении Kyiv Smart City;

в личном кабинете киевлянина;

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

в терминалах самообслуживания Ibox, Easypay, 2click и City24;

с помощью чат ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.