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Общественное мнение
Криминал / Региональные
03 июня 2020, 16:26

Боевики заминировали местность под видом работ на КПВВ

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают минировать местность. По данным украинской стороны, под видом обустройства КПВВ "Золотое" был заминирован участок в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в конце мая боевики под предлогом обустройства КПВВ с оккупированной стороны в районе Первомайска заминировали местность вблизи трассы в районе участка разведения сил и средств "Золотое".

"Данное нарушение неоднократно фиксировалось представителями СММ ОБСЕ в их ежедневных отчетах", - говорится в сообщении.

Украинская сторона отмечает, что согласно отчетам миссии ОБСЕ, в ночь с 30 на 31 мая наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия по позициям в непосредственной близости к участку разведения №1 "Станица Луганская". Кроме того, подтверждено нарушение режима тишины на других участках разведения.

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