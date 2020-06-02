Президент создал Совет по вопросам развития высшего образования

03 июня 2020, 16:33

По результатам встречи с руководителями ведущих высших учебных заведений, которая состоялась 2 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам развития высшего образования в Украине, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Его задачами, среди прочего, будут совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства», - отметил глава государства.

Согласно указу, Кабинет Министров должен разработать и утвердить до 1 ноября текущего года стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы.

«Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов - в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, каким профессиям рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в будущем», - отметил президент.

Также до 1 декабря этого года Кабмин должен утвердить государственную программу восстановления и развития сети общежитий для проживания студентов.

«Студенческие общежития должны быть современными, комфортными, а главное - в достаточном количестве для нужд иногородних студентов», - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, правительство и Институт стратегических исследований совместно с Национальной академией педагогических наук Украины до 1 сентября 2020 должны разработать и утвердить государственную программу развития научно-исследовательской инфраструктуры в Украине и план мероприятий по популяризации естественных наук и математики.

«Украина - это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские. Для этого мы должны развивать научную деятельность в вузах, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории. Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять», - убежден президент.

Также до 1 сентября текущего года правительство должно разработать план мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов.

«Это даст и важные для экономики поступления и будет способствовать установлению прочных межгосударственных связей», - подчеркнул Зеленский.

Согласно указу, руководитель Офиса президента должен в двухнедельный срок представить проект положения о Совете по вопросам развития высшего образования в Украине и предложения по его персональному составу.

«Хочу подчеркнуть, что мы не сосредоточены только на высшем образовании. В ближайшее время мы проведем встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования и вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней», - отметил глава государства