МВД запустило приложение «Штрафы ПДД»

03 июня 2020, 18:00

В Министерстве внутренних де запустили мобильное приложение, которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба МВД.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, государственное мобильное приложение «Штрафы ПДД» позволяет не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса. В приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

«С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления», - отметил Гончаров.

Кроме того, приложение «Штрафы ПДД» пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства. После фиксации нарушения уведомления по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

Скачать мобильное приложение «Штрафы ПДД» можно по ссылке для Android, для IOS станет доступным в ближайшее время. Разработан также телеграмм-бот «Штрафы ПДД» @ShtrafyPDRbot. С помощью бота так же можно оформить подписку на транспортное средство и уплатить штраф с использованием банковской карты.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.