Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
03 июня 2020, 17:44

Непогода на Луганщине нанесла серьезный урон сельскохозяйственным угодьям

Непогода, которая пронеслась на выходных в Луганской области, нанесла немалый урон аграриям и сплотила их. Стоит ли ждать помощи от государства и что делать с изуродованными градом насаждениями - разбиралась наша команда

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: