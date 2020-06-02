Непогода, которая пронеслась на выходных в Луганской области, нанесла немалый урон аграриям и сплотила их. Стоит ли ждать помощи от государства и что делать с изуродованными градом насаждениями - разбиралась наша команда
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03 июня 2020, 17:44
Непогода на Луганщине нанесла серьезный урон сельскохозяйственным угодьям
Непогода, которая пронеслась на выходных в Луганской области, нанесла немалый урон аграриям и сплотила их. Стоит ли ждать помощи от государства и что делать с изуродованными градом насаждениями - разбиралась наша команда
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