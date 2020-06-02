В Украине возросло число новых случаев COVID-19

03 июня 2020, 10:09

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине 381 552 образца исследованы методом ПЦР и 21 931 образец - методом ИФА.

В общем заболел 1791 ребенок и 4785 медиков. На амбулаторном лечении находятся 17 227 пациентов, из них 1496 детей и 3883 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей и 902 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2500 медработников и 718 детей.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)

Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)

Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)

Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)

Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)

Киев - 3133 (756 выздоровели)

Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)

Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)

Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)

Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)

Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)

Одесская обл. - 913 (231 выздоровел)

Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)

Ривненская обл. - 1873 (993 выздоровели)

Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели)

Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)

Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)

Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели).

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.