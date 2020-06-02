Украинскую журналистку избили на акции протеста в США

03 июня 2020, 12:30

Журналистку «Голоса Америки» Христину Шевченко избили во время съемок акции протеста в американском городе Санта-Моника. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Шевченко, нападение произошло, когда она снимала сюжет для программы Chastime. «В глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я потеряла сознание на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса и мне удалось встать на одну ногу», - рассказала журналистка.

По ее словам, нападавший - афроамериканец - хотел забрать камеру. Полиции при этом не было.

Медики диагностировали у Шевченко перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.

Журналистка добавила, что успела заснять нападавшего.

Напомним, протесты в США не утихают шестой день.

Десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.

Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.