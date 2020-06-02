В Киеве число заболевших COVID-19 увеличилось на 62 человека

03 июня 2020, 12:49

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 62 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 62 человека. Из них 10 медиков. На сегодня в Киеве уже 3133 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших – 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет и три девочки - 5, 7 и 10 лет. А также 16 мужчин от 30 до 83 лет и пятеро мальчиков - от 3 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соломенском районе - 10, Деснянском - 9 и в Днепровском и Шевченковском - по 8 случаев», - отметил Виталий Кличко.