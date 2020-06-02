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Общественное мнение
Власть
03 июня 2020, 14:10

ВР решила повысить штрафы за нарушение ПДД пешеходами

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения», сообщили в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №2697 проголосовали 277 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в санкции частей первой, третьей и четвертой статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повысив размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае нахождения их в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной обстановки.

Кроме того, из абзаца второго части первой статьи 127 КоАП предлагается исключить такой вид административного взыскания в виде предупреждения.

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