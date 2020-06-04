В Киеве заработали спортивные школы и разрешили спортивно-массовые мероприятия

04 июня 2020, 15:04

В начале недели состоялось ослабление противоэпидемических мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта города Киева. Они восстановили график работы в соответствии с внутренним трудовым распорядком, сообщила пресс-служба КГГА.

Обязательным условием остается одновременное пребывание в заведении не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала для индивидуальных занятий и одного человека на 5 квадратных метров площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе). Работники и посетители обязательно должны иметь при себе защитную маску или респиратор.

Кроме того, разрешено проведение спортивных, молодежных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе массовые тренировки на открытых площадках, и спортивные соревнования. Важно то, что участие в таких мероприятиях могут принимать не более 50 человек, кроме мероприятий, предусматривающих пребывания участников в течение длительного периода на одной территории.

«Несмотря на возобновление работы спортивных учреждений, мы подчеркиваем, что карантин продолжается и необходимо соблюдать личную гигиену и дезинфекцию рук. Мы следим за тем, чтобы администрации спортивных школ соблюдали все правила и рекомендации и создавали надлежащие условия для обеспечения проведения учебно-воспитательного процесса во время карантина», - отметила и.о. директора Департамента молодежи и спорта Людмила Панченко.

Также разрешено функционировани5 бассейнов для учебно-тренировочных групп и индивидуального посещения. Такие занятия проводятся при условии соблюдения норм одновременного пребывания на одной дорожке.

Во всех зонах проведения занятий и массово-спортивных мероприятий размещены дополнительные места для обработки рук антисептиками, бумажные полотенца и контейнеры для их утилизации. А перед началом тренировок или во время мероприятия обязательно измеряется температура работникам и посетителям.