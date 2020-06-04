Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина с 5 июня

04 июня 2020, 15:46

Кабинет Министров опубликовал постановление об ослаблении карантинных мер в Украине с 5 июня.

Соответствующее постановление № 435 от 3 июня опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин разрешил с 5 июня такие смягчения:

- принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки авиационным транспортом;

- деятельность заведений питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер, в частности соблюдение расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более чем четырех клиентов за одним столом (без учета детей в возрасте до 14 лет), при условии, что субъект хозяйствования, осуществляющий такую ​​деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук), а также использования посетителями, кроме как во время приема пищи, респираторов либо защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно;

- лицам, достигшим 60-летнего возраста, разрешается не соблюдать обязательства относительно самоизоляции;

- могут возобновить деятельность учреждения, оказывающие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.

Также с 5 июня разрешается проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м; проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, в постановлении предусмотрено восстановление международного авиасообщения с 15 июня.

Как сообщалось, на заседании правительства 3 июня было принято решение о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

На данный момент в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.