В Польше количество зараженных коронавирусом превысило 24,8 тысячи

04 июня 2020, 16:00

Количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 24 826 человек, из них 1117 человек умерли и 12 227 выздоровели.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество инфицированных коронавирусом - 24 826 человек, 1117 человек умерли", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Польше обнаружен 281 новый случай инфицирования, умерло 15 больных.

По данным Минздрава, в больницах Польши сегодня находится 2101 пациент с коронавирусом, 79 341 человек на домашнем карантине, 18 721 - лицо под эпидемиологическим надзором. Выздоровели 12 227 человек.

В настоящее время в Польше проведено более 967 тыс. тестов на коронавирус, в среднем за сутки их делают около 20 тыс.

С 30 мая в Польше введен четвертый этап смягчения карантинного режима. В частности, отменена обязанность носить маску на улицах, ограничение на количество покупателей в магазинах. С 1 июня возобновлены внутренние авиаперелеты, однако количество пассажиров в самолетах должно составлять не более 50%.

6 июня в Польше будут разрешены массовые собрания с участием до 150 человек, откроют в ограниченном режиме функционирование учреждений культуры (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные учреждения (бассейны, фитнес-клубы).