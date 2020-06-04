На Донеччині СБУ викрила на корупції посадовців Держгеокадастру

04 июня 2020, 17:00

Служба безпеки України викрила на хабарах двох державних інспекторів відділу контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області.

За попередньою версією слідства, незаконні заробітки організували провідний та головний спеціалісти, які курують Волноваський, Мангушський, Нікольський райони та місто Маріуполь.

Співробітники СБУ задокументували, що посадовці вимагали від місцевого приватного підприємця 50 тисяч гривень за не реагування на самовільне захоплення 68 га земель під сільгоспугіддя.

Затримали обох правопорушників відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Маріуполя під час одержання усієї суми хабара.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Обом фігурантам повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Заходи із протидії корупції проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях