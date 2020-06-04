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Общественное мнение
Власть
04 июня 2020, 18:00

В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью

Вторая волна пандемии коронавируса может возникнуть уже осенью, к этому необходимо подготовиться. Однако в большинстве европейских стран наблюдается улучшение ситуации с COVID-19.

Об этом заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, передает The Telegraph.

"В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна осенью", - сказал он.

Клюге также добавил, что вторая волна может совпасть со вспышкой других инфекционных заболеваний.

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