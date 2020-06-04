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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
04 июня 2020, 09:50

ООС: Боевики совершили 4 обстрела за сутки

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя, использовав вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные для прекращения враждебной активности использовали дежурные огневые средства.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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