В Киеве состоялся круглый стол, посвященный дню области, при участии народных депутатов от партии «Слуга народа» и переселенцев выходцев из Луганской области, которые сейчас работают и живут в столице.
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04 июня 2020, 17:12
Луганские депутаты вместе с ВПЛ обсудили возможности возрождения потенциала области
В Киеве состоялся круглый стол, посвященный дню области, при участии народных депутатов от партии «Слуга народа» и переселенцев выходцев из Луганской области, которые сейчас работают и живут в столице.
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