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Общественное мнение
Политика / Региональные
04 июня 2020, 17:12

Луганские депутаты вместе с ВПЛ обсудили возможности возрождения потенциала области

В Киеве состоялся круглый стол, посвященный дню области, при участии народных депутатов от партии «Слуга народа» и переселенцев выходцев из Луганской области, которые сейчас работают и живут в столице.

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