С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей, около 500 – ранены

04 июня 2020, 18:16

С 2014-го года из-за российской вооруженной агрессии на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 молодых граждан Украины. Об этом сообщает Командование Сухопутных войск ВСУ.

«4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии. Эта дата установлена ​​ООН в 1983 году, но каждый последующий год и до сих пор она продолжает наполняться все большей горечью и грустью, болью и детскими слезами», - говорится в сообщении.

В так называемой «серой зоне» проживает от 10 до 15 тысяч детей. По данным общественных организаций количество детей-переселенцев из Крыма и Донбасса превысило 170 тыс. человек, а на оккупированной территории осталось более 2 тысяч детей-сирот.

«Даже после окончания активной фазы вооруженного противостояния роста этой ужасной статистики не прекращается - дети получают телесные повреждения в результате неосторожного обращения и несчастных случаев с взрывоопасными предметами», - отмечается в сообщении.

По данным ЮНИСЕФ, с начала 2020 году жертвами обстрелов на Востоке Украины стали десять детей. Только за первую неделю мая зафиксировано шесть случаев. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Более 200 тыс. детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны. С 2014 года по меньшей мере 128 детей получили ранения от мин, боеприпасов и других ВЗВ. По меньшей мере 38 детей погибло», - сообщало представительство Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине в октябре 2019 года.