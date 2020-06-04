У разі зміни місця реєстрації, необхідно надати інформацію до податкової

04 июня 2020, 10:58

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки.

Це необхідно зробити протягом місяця з дня виникнення змін шляхом подання Заяви за формою № 5ДР особисто або через законного представника чи уповноважену особу.

Відомості про зміну даних подаються до контролюючого органу за місцем постійного проживання, у разі зміни місця проживання - до контролюючого органу за новим місцем проживання.

Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту постійного проживання, подають Заяву за формою № 5ДР до будь-якого контролюючого органу.

Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державного реєстру) здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою Заяви за формою № 5ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Нагадаємо: внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків визначено Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822.

Надати Заяву за формою №5ДР можна також за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника» з використанням електронного цифрового підпису фізичної особи.