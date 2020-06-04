04 июня 2020, 11:38 Минздрав назвал причины вспышки коронавируса в Украине Число зараженных коронавирусом в Украине растет из-за несоблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения. Также причиной является ослабление карантинных ограничений. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, в случае несоблюдения рекомендаций министерства, увеличивается риск заболевших. "Действительно, за снятием карантинных ограничений (стоит увеличение числа инфицированных, - ред.), но с другой стороны надо придерживаться рекомендаций Минздрава", - заявил он. Напомним, последние два дня в Украине растет число новых случаев коронавируса. Твитнуть Загрузка... Загрузка...