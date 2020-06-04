До зведеного бюджету платники Луганщини перерахували понад 2,4 млрд грн податків і зборів

04 июня 2020, 12:05

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-травні 2020 року платники Луганщини сплатили до зведеного бюджету 2 млрд 413,9 млн гривень. Це на 53,4 млн грн більше, ніж у січні-травні 2019 року.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 1 млрд 92,8 млн гривень. У порівнянні з показниками за минулий рік надходження зросли на 777,4 тис. гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло 429,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 450,3 млн грн податку на додану вартість; 74,2 млн грн податку на прибуток підприємств; 9,9 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 1 млрд 330,8 млн гривень.