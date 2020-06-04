Zoom намерен сотрудничать с ФБР

04 июня 2020, 12:40

Американская компания Zoom Video Communications объявила о своих намерениях сотрудничать с правоохранительными органами и ФБР. Также в компании сообщили, что сервис сквозного шифрования трафика больше не будет бесплатным.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам основателя компании Zoom Эрика Юаня, сервис сквозного шифрования для звонков больше не будет предоставляться людям, которые использовали его бесплатно.

"Мы наверное не будем предоставлять сервис сквозного шифрования трафика бесплатным пользователям. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom для плохих целей", - сказал Юань.

Отметим, сервис онлайн-конференций Zoom во время пандемии резко стал популярным в мире. Только в первом квартале 2020 года выручка выросла на 169% в сравнении с прошлым годом.