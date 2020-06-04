В работе Приват24 произошел сбой

04 июня 2020, 13:00

В работе приложения ПриватБанка "Приват24" в четверг, 4 июня, произошел сбой. При попытке войти в приложение система выдает ошибку, а контакт-центр недоступен для звонков.

При этом не работает как мобильное приложение, так и программа для компьютера. Однако оплата картами в торговой сети и снятие денег в банкоматах на данный момент доступны.

В "ПриватБанке" сказали РБК-Украина, что работа системы будет восстановлена в течение часа.

"Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает", - скзал в банке.

Отметим, сбои в работе приложения "Приват24" происходят регулярно. Как правило, технические службы ликвидируют проблемы в течение нескольких часов. При этом часто сбой касается не только оплаты в интернете, но и работы банкоматов и POS-терминалов.