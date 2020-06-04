Суд отменил меру пресечения Богатыревой

05 июня 2020, 09:00

Сегодня, 4 июня, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения бывшему вице-премьер министру - министру здравоохранения времен Виктора Януковича Раисе Богатыревой, сообщает пресс-служба ВАКС.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемого на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 28 августа 2019 года, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения.

«Принимая такое решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении. Во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственным судьей Печерского районного суда Киева не были приняты меры для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона», – отметил в суде.

Подчеркивается, что данные нарушения норм УПК Украины стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева от 28.08.2019 и отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения.