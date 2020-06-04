05 июня 2020, 15:31 Красный Крест направил жителям неподконтрольного Донбасса почти 55 тонн гумпомощи Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса почти 55 тонн стройматериалов. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. «Три грузовых автомобиля Международного Комитета Красного Креста вчера, 4 июня, последовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк. Более 54 тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры направлены жителям временно оккупированной территории Украины. Отметим, что пограничники Донецкого отряда и во время карантина продолжают обеспечивать оформление гуманитарных грузов на выезд на временно оккупированную территорию Украины», – говорится в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...